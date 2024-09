Kabinet wil simpeler regels voor langdurig zieken, eerst kijken naar passend werk

Door die medische keuring pas na minstens 3 jaar te doen, is de hoop dat een deel van de zieken dan alweer aan het werk is en dus helemaal niet meer medisch gekeurd hoeft te worden. Dat kan een voordeel zijn omdat het UWV door een tekort aan keuringsartsen de vele WIA-aanvragen niet snel kan verwerken.

Volgens de Octas-commissie zou dit stelsel ook eerlijker zijn omdat iedereen recht zou hebben op een re-integratieuitkering, of je nou veel of weinig verdient.

Het is de bedoeling dat speciale re-integratiebureaus mensen gaan helpen passend werk te vinden. Daarnaast moeten deze bureaus bij werkgevers de drempel verlagen om iemand met een re-integratieuitkering aan te nemen. Op dit moment vrezen werkgevers vaak nog voor de risico's die in hun ogen kleven aan het in dienst nemen van mensen die ziek zijn of waren.

Er zijn nu al re-integratiebureaus actief, maar uitkeringsgerechtigden hoeven hier geen gebruik van maken. De verantwoordelijkheid om te re-integreren ligt nu bij mensen zelf. Het UWV werkt ook nu al met re-integratiebureaus, maar alleen als een WIA-gerechtigde zich hiervoor meldt.

Grote zorgen

Het klinkt goed: hulp bij re-integreren, maar vakbond FNV maakt zich grote zorgen. "Het is het slechtst mogelijke scenario. Ja, het wordt simpeler, maar dat gaat over de ruggen van mensen die arbeidsongeschikt zijn", zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Volgens de vakbond zouden de onrechtvaardigheden in het huidige systeem niet worden aangepakt.

Ook maakt Jong zich grote zorgen over de rol die private re-integratiebureaus zouden gaan krijgen. "We kennen veel slechte voorbeelden van re-integratiebureaus. Die zijn bezig met het behalen van winst en niet met het belang van arbeidsongeschikte werknemers."

Maar het wringt volgens de vakbond vooral dat arbeidsongeschikten bij deze optie hun WIA-uitkering kunnen verliezen als wordt geconcludeerd dat ze kunnen werken.

Jong ziet in de praktijk dat veel werkgevers het lastig vinden om mensen met een handicap of andere vorm arbeidsongeschiktheid aan te nemen. "De verantwoordelijkheid van het vinden van werk wordt straks volledig bij de arbeidsongeschikten gelegd. Terwijl juist de werkgevers deze mensen vaak geen kans geven."

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat aan de NOS weten dat er nog geen knopen zijn doorgehakt. De komende tijd kijkt het kabinet naar de exacte invulling van een nieuws arbeidsongeschiktheidsstelsel.