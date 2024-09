Amerikaanse militair die overliep naar Noord-Korea is veroordeeld en komt vrij

Travis King, de Amerikaanse militair die vorig jaar opdook in Noord-Korea is in Amerika veroordeeld voor onder meer het overlopen naar het land. Een rechter heeft hem een straf opgelegd die overeenkomt met de tijd die hij al in voorarrest zat. Dat betekent dat King nu vrijkomt.

King was als militair in 2022 uitgezonden naar Zuid-Korea. Daar was hij betrokken bij meerdere mishandelingen en kwam hij uiteindelijk in de cel terecht. Hij zou het land uitgezet worden maar wist vlak voordat hij een vliegtuig instapte dat hem naar Amerika zou brengen te ontsnappen aan zijn begeleiders. Een dag later bleek hij in Noord-Korea te zijn. Hij was vrijwillig de grens overgestoken.

Het overlopen van King werd wereldnieuws vanwege de gespannen relatie tussen de Verenigde Staten en het geïsoleerde Noord-Korea. Zelfs president Biden sprak zich uit over de zaak. King werd uiteindelijk twee maanden vastgehouden door de Noord-Koreanen. Na onderhandelingen werd hij vrijgelaten en op een vliegtuig naar Amerika gezet.

Wilde nooit meer terug

Wat de militair precies heeft bewogen om over te lopen naar Noord-Korea bleef lang onduidelijk. Tijdens zijn rechtszaak deze week verklaarde King dat hij ontevreden was met zijn werk in het leger en dat hij al een jaar had nagedacht over zijn vertrek. Zijn doel was om nooit meer terug te hoeven keren naar het Amerikaanse leger.

De militaire rechter in Texas veroordeelde King onder meer voor deserteren, mishandeling van een collega en het bezit van kinderporno. Hij heeft zijn straf uitgezeten en mag naar huis. Het leger heeft hem oneervol ontslagen, dat betekent dat hij geen recht op regelingen die normaal gelden voor veteranen.