Vliegtuig Scandinavian Airlines maakt noodlanding na muis in eten

Een vliegtuig van Scandinavian Airlines heeft afgelopen week een noodlanding gemaakt toen bleek dat een muis aan boord was. Het toestel was opgestegen in de Noorse hoofdstad Oslo en was onderweg naar Malaga in Spanje. Toen boven Denemarken de eerste maaltijden werden rondgebracht sprong een muis uit een doosje eten.

Het vliegtuig moest zo snel mogelijk landen en week uit naar de vliegveld van Kopenhagen. Daar moest iedereen van boord.

Volgens een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij is de noodlanding een standaardprocedure als blijkt dat er knaagdieren in een vliegtuig zijn. De dieren vormen een risico omdat ze aan kabels kunnen knagen.

Er brak geen paniek uit, vertelde een passagier aan de BBC. Wel hadden mensen hun sokken over broekpijpen getrokken.

De inzittenden zijn na enkele uren met een ander toestel alsnog naar Malaga gebracht.