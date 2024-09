Herdenkingsweekend Market Garden van start: 'Wij zullen ze herinneren'

Bij de herdenking kwamen twee studenten aan het woord die deze week deelnamen aan de internationale jeugdconferentie Youcee. Deze conferentie is een initiatief van veteranen, die graag willen dat jonge mensen lessen trekken uit de verschrikkingen van de oorlog.

De deelnemende jongeren deden afgelopen week militaire trainingen, voerden gesprekken met veteranen en bezochten militaire begraafplaatsen. Deelnemer Robin van Altena zei tijdens haar toespraak dat ze het bezoek aan de begraafplaatsen erg confronterend vond. "Om te zien hoe veel mensen hun levens hebben gegeven voor onze vrijheid was overweldigend."

Ze zei dat ze ervan heeft geleerd dat het belangrijk is om de feiten uit het verleden te kennen. "Het startpunt van onze jeugdconferentie was de Slag om Arnhem. Laten we de slachtoffers van dit gevecht niet vergeten, zodat de geschiedenis zich niet zal herhalen. Wij zullen ze herinneren."

Herdenkingsconcert

Na de herdenking ging het herdenkingsconcert Bridge to Liberation van start. Op een drijvend podium gaven artiesten Karsu, SEF, Jaap Reesema, Thomas Oliemans een optreden met Phion, het orkest van Gelderland en Overijssel. Verteller Welmoed Sijtsma nam de bezoekers mee in de persoonlijke belevingen van Max Wolff en de bevrijding van Europa.

Wolff was 14 jaar toen de Tweede Wereldoorlog in Nederland uitbrak. Hij maakte deel uit van de joodse gemeenschap in Arnhem. Zijn familie kreeg te maken met uitsluiting en vervolging en besloot te vluchten. De jongen wilde vergelding voor het onrecht dat hem en zijn familie was aangedaan. Daarom sloot hij zich na D-Day aan bij de geallieerden.

Ongeluk met parachute

Tijdens een oefening met luchtlandingen eerder op de dag raakte nog een Duitse militair gewond. Volgens een woordvoerder kwam de parachutist "ongelukkig terecht" tijdens zijn landing. De militair werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar uiteindelijk vielen zijn verwondingen mee, meldt Omroep Gelderland. Inmiddels is hij weer bij zijn eenheid aangesloten.

Honderden mensen die naar de oefening waren komen kijken zagen het ongeluk op de Ginkelse Heide gebeuren. Bij de jaarlijkse Airborne-luchtlandingen springen honderden militairen met parachute uit historische vliegtuigen, vanwege het 80-jarig jubileum van Operatie Market Garden. Nog het hele weekend zijn er in Gelderland activiteiten om de Slag om Arnhem te herdenken.