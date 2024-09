Rapport bevestigt fouten Secret Service bij moordaanslag op Donald Trump

Ook uit de Secret Service kritiek op het feit dat er geen politie aanwezig was op het dak waar de schutter vandaan schoot. Een tactisch team van de lokale politie was wel op een andere verdieping in hetzelfde complex aanwezig. Dat het team daar zat is volgens het rapport onvoldoende besproken met de Secret Service.

In het rapport staat ook dat de Secret Service al voordat het het evenement plaatsvond wist dat de locatie een veiligheidsrisico was vanwege de grootte van het terrein. Toch werden er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen. Daarnaast wist de Secret Service niet voldoende over welke lokale politiekorpsen aanwezig zouden zijn om te helpen bij het evenement.

In het rapport noemt de dienst geen namen van personen die verantwoordelijk zouden zijn voor de mislukte beveiliging van Trump. Wel zouden er volgens persbureau AP vijf agenten aangepaste diensten hebben gekregen.

De interim-directeur van de Secret Service zegt in een verklaring dat door de aanslag op Trump en het incident van zondag, waarbij een man zich met een vuurwapen ophield in de buurt van Trump, het belangrijk is om de manier waarop de Secret Service overheidsfunctionarissen beschermt te veranderen.