Den Bosch nieuwe koploper eerste divisie na misstappen Helmond en Excelsior

FC Den Bosch is de nieuwe koploper in de Eerste Divisie na een 1-0 overwinning op FC Dordrecht. De strijd om de eerste plek lag vanavond volledig open, met Den Bosch, Excelsior en Helmond Sport die allemaal kans maakten op de koppositie.

Het bleef tot het laatste moment spannend wie de eerste plek zou grijpen, maar een snoeihard ingeschoten penalty van Törles Knöll bezorgde Den Bosch uiteindelijk de winst én de eerste plaats. De koppositie werd overgenomen van Helmond Sport, dat met 2-3 verloor van FC Volendam.

Snoeiharde penalty

Den Bosch eindigde vorig seizoen nog als voorlaatste in de eerste divisie. De verrassend sterk presterende Brabanders kregen in de zeventiende minuut een penalty toen Nick de Groot werd gehaakt.

Knöll, de Duitse spits die deze zomer overkwam van het Kroatische Vukovar 1991, eiste de eerste strafschop van het seizoen voor Den Bosch op. Vanaf elf meter schoot hij onberispelijk in de kruising.

Er veranderde niets meer aan de stand, ook niet in de negen minuten blessuretijd. Daarin werd Emmen nog een paar keer gevaarlijk en ook Den Bosch kreeg kansen had om de voorsprong uit te breiden. Het publiek kon de behaalde eerste plek uitbundig vieren.

Excelsior geeft het weg

Excelsior was bij winst op Dordrecht koploper geworden, maar gaf een mooie voorsprong weg. In de eerste helft aan de Krommedijk konden de Rotterdammers nog niet overtuigen. Pas na rust werd de score geopend door Lennard Hartjes. Dordrecht leek even van slag, waarna de Excelsior beter in hun spel kwam.

Richie Omorowa, de vervanger van de naar AZ vertrokken Troy Parrott, maakte zijn zevende treffer van het seizoen na een voorzet van Ilias Bronkhorst. De Zweed rondde beheerst af. Opeens leek de thuisploeg echter wakker te worden.