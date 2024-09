AZ mede dankzij fraaie stift Sadiq minimaal twee dagen koploper eredivisie

AZ is voor minstens twee dagen koploper in de eredivisie na een 1-2 zege op PEC Zwolle. Bovendien blijven de Alkmaarders, die vorige week sc Heerenveen met 9-1 omver bliezen, ongeslagen in de eredivisie.

Zondag kan PSV de koppositie weer heroveren. De landskampioen speelt dan een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Ibrahim Sadiq maakte beide doelpunten voor AZ. De vleugelspits is met vier treffers gedeeld topscorer van de eredivisie, samen met ploeggenoot Troy Parrott, Sem Steijn (FC Twente) en Hirving Lozano (PSV).