Minister Wiersma wil nog geen verbod op stroomstoten in veesector

Minister Wiersma van Landbouw gaat onderzoeken hoe de veesector toch gebruik kan blijven maken van stroomstootapparatuur. Ze wil eerst in gesprek met de sector. Dat laat de minister weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Wiersma schrijft dat ze hoopt afspraken te maken "die waar mogelijk een verbetering vormen voor het dierenwelzijn en tegelijkertijd worden gedragen door de partijen die ze in de praktijk moeten brengen".

In juni dit jaar zegde demissionair minister Adema van Landbouw toe dat er snel een verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur bij vee zou komen, nadat hij werd bevraagd over filmpjes van de organisatie Varkens in Nood. Daarop was te zien hoe dieren willekeurig stroomstoten kregen op zeer gevoelige plekken terwijl ze geen ruimte hadden om te bewegen. Dat is niet toegestaan.

Europese wetgeving

Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Ouwehand vroeg Adema snel met het verbod te komen, voordat zijn opvolger Wiersma zou aantreden. Volgens Adema kostte het tijd om uit te zoeken wat er juridisch wel en niet mogelijk was. Na de zomer zouden de plannen voor het verbod kunnen worden behandeld.

Nederland kan bijvoorbeeld vanwege een Europese verordening geen afwijkende regels opstellen voor de slachterijsector. Een Nederlands verbod op stroomstootapparatuur in slachterijen kan dus niet worden ingevoerd. Wel mogen er strengere regels voor het gebruik ervan worden vastgesteld.

"Ziedend zijn we", reageert organisatie Varkens in Nood op de berichten dat de minister wil gaan praten met de veesector over het gebruik van stroomstoten. De organisatie roept de Tweede Kamer op om dit te voorkomen.