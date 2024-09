Grote misstanden bij adoptie Koreaanse kinderen: van straat geplukt en ontvoerd

Identiteitsfraude, ontvoering en grootschalige handel in kinderen. Achter de adoptie van kinderen uit Zuid-Korea ging decennialang een wereld van gruwelijke misstanden schuil. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek op basis van gesprekken met ruim tachtig adoptiekinderen die in de Verenigde Staten, Australië en zes Europese landen terechtkwamen.

Persbureau AP en het Amerikaanse televisieprogramma Frontline spraken voor hun onderzoek ook ouders, medewerkers van adoptiebureaus, hulpverleners en overheidsfunctionarissen.

In tientallen gevallen die zijn onderzocht, werden kinderen van straat geplukt en ontvoerd. Ook werd biologische ouders verteld dat dat hun pasgeboren kind dood was of erg ziek, waarna het kind ter adoptie werd afgestaan. Adoptiebureaus legden veel geld neer om in alle uithoeken van het land kinderen te laten zoeken.

Misstanden onderzoeken

Eén medewerker die van 1979 tot 1984 bij zo'n bureau werkte, zei tegen de onderzoekers dat er geen werkwijze was om de achtergronden van kinderen na te gaan en dat er geen enkele moeite werd gedaan om te bevestigen dat een kind daadwerkelijk wees was.

De adoptiebureaus verdedigden zichzelf lange tijd door te zeggen dat adoptie een manier was om kwetsbare kinderen een beter leven te bieden in het buitenland. "Dat narratief is allang achterhaald", zegt Dong Hee Kim. Zij kwam in 1980 na haar adoptie uit Zuid-Korea in Nederland terecht en volgt het nieuws over de adoptieproblematiek op de voet.

Kim maakt deel uit van de groep van bijna 400 geadopteerden die in 2022 bij de Zuid-Koreaanse zogenoemde Waarheids-en Verzoeningscommissie een verzoek indiende om de misstanden te onderzoeken.

Geen verrassing

Het nieuws over het onderzoek komt bij Kim dan ook niet als een verrassing. "Begin jaren 70 was al bekend dat er sprake was van misstanden in Korea, maar door de adoptieouderlobby is dat al die tijd genegeerd. Het is een bevestiging van wat we al weten." Kim kwam er als volwassene na veel speurwerk achter dat zij in Zuid-Korea ter adoptie was opgestaan, zonder dat haar eigen vader dat wist.

Ze sprak daar eerder dit jaar met Nieuwsuur over: