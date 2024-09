Veel weerstand in Gronings aardbevingsgebied tegen munitiedepot van Defensie

De mogelijke komst van een munitiedepot midden in het aardbevingsgebied in Groningen leidt tot veel onrust bij omwonenden. Dat bleek gisteravond op een druk bezochte informatiebijeenkomst van Defensie. De Groningers maken zich zorgen om hun veiligheid en vrezen dat ze moeten verhuizen.

Defensie is op zoek naar meer ruimte om munitie op te slaan. Een belangrijke reden daarvoor is dat andere NAVO-landen tegen de grenzen van hun opslagcapaciteit aanlopen. Nederland is dankzij de ligging aan de kust een strategische locatie, mocht het in de toekomst nodig zijn om snel munitie te vervoeren.

Op dit moment worden verschillende locaties verspreid over het land bekeken, waarvan een aantal in de provincie Groningen met het oog op de toegang tot de Eemshaven. Drie van die potentiële opslaglocaties liggen midden in het aardbevingsgebied: Slochteren, Luddeweer en Tjuchem.

'Spugen in het gezicht van de Groningers'

Hoewel het nog niet zeker is dat het munitiedepot op een van de drie locaties zal komen, is de komst volgens de aanwezige omwonenden ondenkbaar, aldus RTV Noord. "U heeft totaal geen idee van de ellende die hier al jaren speelt", zei een van hen, doelend op de aardbevingsproblematiek in het gebied.

"Het gaat over woongemeenschappen die ontwricht zijn en buren die tegenover elkaar zijn komen te staan", vervolgt hij. "Als Defensie hier van af zou weten, zouden ze zeggen: de depots komen waar ze komen, maar niet in het aardbevingsgebied." Een andere aanwezige sprak volgens RTV Noord van "spugen in het gezicht van de Groningers".

Ook veiligheid en mogelijke risico's waren terugkerende thema's. Mensen waren daarnaast bezorgd over de gevolgen voor omwonenden van een depot. In de buurt van een plek waar wapens liggen opgeslagen mag niemand wonen. Dit zou kunnen betekenen dat bewoners en bedrijven uit het gebied moeten verhuizen en woningen worden gesloopt.

Volgend jaar besluit

Defensie hanteert vier verschillende veiligheidszones rondom de depots. In zone A (400 meter) mag niet gewoond en gewerkt en worden en mag geen transport plaatsvinden, in zone B (700 meter) mag alleen niet gewoond worden en in zone C (1400 meter) mogen geen gebouwen staan waar tijdens een groot deel van de dag veel personen aanwezig zijn, zoals een school of café.

Defensie benadrukt dat er nog geen besluit genomen is. "We zijn op dit moment nog bezig met onderzoeken wat de beste locatie is", aldus luitenant-kolonel Egge Jan de Jonge. Het kabinet wil begin volgend jaar beslissen waar de opslag komt.