In najaar 2022 al eerste melding over zedenzaak Enkhuizen

De meldingen die hebben geleid tot een grote zedenzaak in Enkhuizen hebben ruim een jaar op de plank gelegen bij de politie. Door capaciteitsgebrek bij de zedenrecherche lukte het niet eerder om ze nader te onderzoeken. Omdat er aanvankelijk geen concrete aanwijzingen waren voor seksueel misbruik, kregen andere zaken voorrang.

Vandaag werd bekend dat een 26-jarige man uit Enkhuizen honderden jongens zou hebben aangezet tot het sturen van seksueel getint beeldmateriaal. Hij deed zich voor als meisje op Snapchat. Volgens het Openbaar Ministerie voerden zijn slachtoffers soms "vergaande seksuele handelingen" uit.

Inmiddels is duidelijk dat de politie in oktober 2022 de eerste melding kreeg over verstuurde naaktbeelden. De politie kon die koppelen aan een tweede melding elders in het land. Pas ruim een jaar later, aan het begin van 2024, begon de politie een onderzoek naar de verdachte.

Veel meldingen

Het OM in Noord-Holland zegt dat alle binnenkomende meldingen en aangiften in zedenzaken altijd worden beoordeeld. De politie en het OM wegen dan af welke zaken prioriteit hebben. Dat is ook bij deze meldingen gebeurd, zegt officier van justitie Frank Weijnen. "De leefwereld van jongeren speelt zich grotendeels online af, dus we krijgen heel veel meldingen over naaktbeelden. Het betekent dat er wel een haakje moet zijn om verder onderzoek te doen."

Dat haakje, zoals een vermoeden van seksueel misbruik of afpersing, was er volgens het OM niet direct. Bovendien speelt krapte bij de zedenrecherche een rol. "Het is niet zo dat als iemand vandaag melding doet, er morgen een verdachte kan worden opgepakt door de politie. Daar is de capaciteit niet voor."

Het onderzoek werd uiteindelijk uitbesteed aan de politie in Rotterdam, omdat de zedenafdeling in Noord-Holland druk was door een groot onderzoek naar misbruik door een oppas.