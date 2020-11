Azeri's schieten Russische heli neer, strijd Nagorno-Karabach woekert voort

Azerbeidzjan heeft boven Armenië een Russische helikopter neergehaald. Twee inzittenden zijn omgekomen, een derde raakte gewond.

Azerbeidzjan heeft verantwoordelijkheid erkend en excuses aangeboden aan Moskou. Het zou gaan om een vergissing. De Mi-24-helikopter stortte neer in de buurt van Nachitsjevan, een Azerbeidzjaanse enclave omgeven door Armenië, Turkije en Iran.

Het Russische ministerie van Defensie benadrukt dat het toestel zich buiten het conflictgebied bevond. De helikopter begeleidde een militair konvooi, maar details over dat konvooi zijn niet gegeven. Zo'n 150 kilometer van de plek waar de helikopter neerstortte, in het noorden van Armenië, heeft Rusland een grote militaire basis.

Strijd in Nagorno-Karabach: 'Sjoesji veroverd'

Het neerhalen van het toestel valt samen met een oorlog tussen Azerbeidzjan en de strijdkrachten in de Armeense enclave Nagorno-Karabach, die eind september opvlamde. Gisteren claimde de Azerbeidzjaanse president Aliejev dat de strategisch gelegen stad Sjoesji was veroverd. Armenië ontkende dat, maar vanmiddag zei de woordvoerder van president Pogosjan van Nagorno-Karabach dat de stad inderdaad verloren was en dat de Azeri's al in de buitenwijken van de regionale hoofdstad Stepanakert waren.

"Daarop kwam een hele stroom van berichten op gang vanuit Armeense kant dat de strijd toch doorgaat", zegt correspondent David Jan Godfroid. "Het is onmogelijk om te zeggen hoe de situatie nu precies is, maar ik schat in dat Azerbeidzjan in elk geval een deel heeft veroverd in Sjoesji, en dat er wellicht her en der nog verzetshaarden zijn."

Dat de Azerbeidzjaanse troepen al bij Stepanakert zijn, zou Godfroid niet verbazen. "Er ligt maar tien tot vijftien kilometer tussen Sjoesji en Stepanakert."

Volgens Godfroid ziet het ernaar uit dat de Armeniërs op dit moment de onderliggende partij zijn. Als Sjoesji door de Azeri's is veroverd en troepen Stepanakert bereiken, wordt het volgens hem lastig voor het Armeense verzet. "Sjoesji en Stepanakert zijn de twee belangrijkste steden in Nagorno-Karabach."

De vrees bestaat dat er een grote vluchtelingenstroom richting Armenië op gang komt als beide steden vallen. Gisteren stonden er al lange rijen auto's op de belangrijkste weg uit Stepanakert.