Van der Poel verliest leiderstrui, Vansevenant wint in Luxemburg

Mathieu van der Poel is zijn leiderstrui kwijt in de Ronde van Luxemburg. De jonge Belg Mauri Vansevenant sloeg een dubbelslag in de derde etappe: hij won de rit en pakte de leiderstrui.

Vansevenant maakte gebruik van de zwakte van Van der Poel: zijn ploeg. De wereldkampioen heeft namelijk nog maar twee ploeggenoten bij zich deze wedstrijd. De rest van Alpecin-Deceuninck moest eerder deze ronde opgeven door ziekte.