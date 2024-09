Dierentuin in China geeft toe: 'panda's' zijn geverfde honden

Een Chinese dierentuin heeft toegegeven dat de 'panda's' die zij houden eigenlijk geverfde honden zijn. Video's van de blaffende dieren gingen al viraal op Chinese sociale media. Nu heeft de directeur van de Shanwei Zoo bekend dat het gaat om 'pandahonden'.

"Het zijn inderdaad geen echte panda's, maar chowchow-honden die we hebben geschilderd", aldus de directeur. Eerder zou de dierentuin om reuzenpanda's hebben gevraagd, maar die werden niet toegewezen.

De honden gaan niet weg uit het pandaverblijf. Inmiddels staat er wel een bordje naast waarop te wordt uitgelegd dat het om 'hondenpanda's' gaat. De dierentuin zegt nooit beweerd te hebben dat het echte panda's waren, en dat het verven van dieren hun specialiteit is.

Bezoekers die hebben geklaagd, krijgen daarom hun geld niet terug. De dierentuin vindt dat er geen sprake is van misleiding.

Mens in berenpak?

Vorig jaar werd een andere dierentuin in China verdacht van het hebben van een nepbeer. Mensen dachten dat de beer een verklede medewerker was, maar de dierentuin sprak dat tegen. De woordvoerder zei: "Iemand in een berenpak zou het niet een paar uur kunnen volhouden."

Oordeel hier zelf over de 'beer':