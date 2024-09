Hartono verrast met eerste halvefinaleplaats op WTA-toernooi

Arianne Hartono heeft in het Thaise Hua Hin voor het eerst de laatste vier op een WTA-toernooi bereikt. De 28-jarige tennisster, die pas voor de derde keer een kwartfinalepartij op het hoogste niveau afwerkte, sloeg zich knap langs de Japanse Mai Hontama: 4-6, 6-2, 6-3.

Een zege lag op voorhand niet voor de hand. Hontama staat niet alleen vijftig posities hoger op de wereldranglijst (130 tegen 180), ze had er ook al blijk van gegeven in een uitstekende vorm te verkeren. In de eerste ronde had de 25-jarige Japanse de Oekraïense toernooifavoriet Dajana Jastremska (WTA-35) pootje gelicht.

Bovendien was Hontama ook bij hun vorige confrontatie in een kwartfinale - een jaar geleden in Osaka - net iets sterker geweest dan de Meppelse van Chinees/Indonesische afkomst, die ook al eens in Seoel de laatste acht bereikte.

Vastberaden

Hartono, die via de kwalificaties het hoofdschema had bereikt, bood echter prima tegenstand en vocht zich na twee verloren servicegames knap terug van 1-4 naar 4-4. Een nieuwe mindere opslagbeurt kostte haar echter de eerste set.

Dat was voor de underdog geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Integendeel, ze dicteerde in de tweede set de rally's en liep weg naar 4-0. Ze leverde vervolgens door wat slordigheden een servicegame in, maar liet de set niet meer door de vingers glippen.

Hartono bleef vastberaden spelen en pakte zodra ze de kans kreeg de service van Hontama stevig aan. Dat hielp haar op 2-1 aan een breek en op 4-1 bijna aan een tweede. Een dubbele fout van de Japanse bezorgde Hartono op 5-2 een eerste matchpoint. Die bleef nog onbenut. Op eigen service haalde ze de buit alsnog binnen.