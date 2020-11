Trump ontslaat minister van Defensie en wijst meteen opvolger aan

De Amerikaanse president Trump heeft minister van Defensie Mark Esper ontslagen en meteen een opvolger aangewezen: Christopher Miller. Op Twitter bedankt de president Esper voor zijn diensten. Hij was sinds vorig jaar juli minister.

Het ontslag komt niet als een verrassing. De relatie tussen Trump en Esper was de afgelopen tijd bekoeld. Zo botsten ze eerder dit jaar over Trumps plan om militairen in te zetten bij het beëindigen van demonstraties tegen politiegeweld.

Ook was Esper het niet eens met hoe Trump vertelde over het letsel dat Amerikaanse militairen hadden opgelopen bij een vergeldingsaanval van Iran. De president bagatelliseerde de verwondingen, zegt Esper in een afscheidsinterview met de Military Times.

Trump maakte het ontslag bekend via Twitter: