Belgische gevangenissen laten honderden gedetineerden vervroegd vrij

Correspondent België Kysia Hekster:

"Het klinkt misschien wrang, maar overbevolking in gevangenissen in België is geen nieuws. De schrijnende toestanden zijn al sinds jaar en dag bekend. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de analyses die de Raad van Europa elk jaar maakt over de mensenrechten in landen. België wordt daarin steevast gewezen op de slechte omstandigheden in de overvolle gevangenissen. Het is dus een chronisch probleem dat regelmatig ook tot ernstige excessen leidt.

Politici beloven steevast beterschap als zoiets gebeurt, bijvoorbeeld toen dit voorjaar bleek dat een gevangene dagenlang gemarteld was door medegevangenen zonder dat dit opgemerkt was. Maar in de praktijk verandert er dus niets, lijkt het. Want behalve te veel gevangenen zijn er ook te weinig bewakers. Die staken regelmatig omdat ze de situatie niet meer aankunnen en ook onverantwoord vinden. En dus worden gevangenen nu maar voortijdig vrijgelaten."