Perisic wil met PSV oogsten: 'Zolang ik een van de fitsten blijf, ga ik door'

Perisic koos in zijn loopbaan dikwijls voor rugnummer 4 of 44. Hij tatoeëerde zelfs '44' aan de achterkant van zijn rechterbeen. Hoe zit dat precies? "In Frankrijk begon ik met nummer 4 te spelen (bij Sochaux, red.), simpelweg omdat er geen ander nummer meer over was. Daarna bleef ik altijd dat nummer houden."

De Kroaat had pech toen hij bij PSV de lijst met beschikbare rugnummers onder ogen kreeg. Nummer 4 was al in bezit van Armando Obispo. 44 was wel nog beschikbaar, maar Perisic koos voor nummer 5. "Zidane speelde bij Real Madrid ook met nummer 5, dus dat vond ik nu wel een mooie reden om dat voor dat nummer te kiezen."