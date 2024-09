Ihattaren presenteert zich bij RKC: 'Voetbal is zegen, niet zomaar vergooien'

Fraser, die met RKC op de laatste plaats staat in de eredivisie en de kwaliteiten van een creatief linkspoot goed kan gebruiken, ziet nog meer dan genoeg potentie in zijn nieuwe aanwinst.

"Hij is 22. Hij heeft een heel voetballeven voor zich en achter zich. Hij heeft zoveel meegemaakt. We zijn allemaal jong geweest en het is heel logisch dat je in het leven goede en minder goede keuzes maakt."

Wanneer Ihattaren weer fit is, blijft afwachten. Fraser: "Hij moet nu eerst fysiek sterker worden en dan komen zijn kwaliteiten echt wel weer naar boven."

Zegen

De nog altijd pas 22-jarige in de Utrechtse wijk Kanaleneiland opgegroeide jongen heeft gereflecteerd, wil hij doen geloven.

"Ik accepteer meer dat ik vroeger niet zo veel met voetbal had, tuurlijk vond ik het leuk, maar ik dacht er heel makkelijk over. Het is een zegen dat je krijgt van Allah en die kan ik niet zomaar vergooien. Dat hoop ik met beide handen aan te grijpen."

"Ik wil geen uitspraken meer doen, ik wil nu gaan focussen. Ik ben gelukkig, dat vind ik het belangrijkste en het voetbal komt daarna kijken. Iedereen weet hoe goed ik kan zijn als ik gelukkig ben."