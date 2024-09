Rijkswaterstaat smeert pasta op bomen om bevers te weren

Rijkswaterstaat is begonnen met een nieuwe proef om bevers in het zuiden van het land op een diervriendelijke manier te weren: het smeren van een voor bevers onsmakelijke pasta op bomen. Volgens Rijkswaterstaat is dat nodig omdat de beverpopulatie in de regio de afgelopen jaren sterk is gegroeid.

Ze graven niet alleen diepe holen en gangen graven in bijvoorbeeld dijken en kades, maar knagen ook aan bomen langs wegen en kanalen. "Zo kunnen bomen omvallen op drukke wegen of kunnen dijken minder veilig worden", aldus adviseur ecologie bij Rijkswaterstaat, Freek van Gestel.

Rijkswaterstaat experimenteert daarom al enkele jaren met diervriendelijke maatregelen om bevers te weren uit gebieden waar ze problemen kunnen veroorzaken. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld het omheinen van bomen met kippengaas of het vergroten van de afstand tussen wegen en bomen. Het smeren van de pasta is de nieuwste methode, meldt L1 Nieuws.

Geen permanente oplossing

Wöbra, zoals de pasta heet, smaakt en ruikt vies. Door het op bomen te smeren, blijven de bevers van deze bomen af en trekken ze verder naar andere gebieden. Volgens Rijkswaterstaat is deze maatregel effectief omdat de omgeving intact blijft en de bevers elders een thuis zoeken.

Hoewel de pasta effectief is, hangen er wel nadelen aan, zegt Van Gestel. "In het zuiden van Nederland hebben we bijvoorbeeld meer dan 400 kilometer aan oevers langs kanalen. We kunnen moeilijk 400 kilometer lang de pasta gaan smeren." Het is dan ook geen permanente oplossing.

"Het zou mooi zijn als we in de toekomst de risico's van bevers meenemen in onze werkwijze", zegt Van Gestel. "Denk bijvoorbeeld aan het direct toepassen van maatregelen tijdens de bouw of onderhoud van kunstwerken als dammen of stuwen. Als we dan toch te werk gaan, en we weten dat er bevers in de omgeving wonen, scheelt het veel extra tijd en geld."

Bevers in Nederland

Bevers hoorden vroeger bij het Nederlandse landschap, maar stierven in 1826 uit. In 1988 werden ze weer uitgezet op verschillende plaatsen in Nederland. Sindsdien hebben de dieren zich snel vermenigvuldigd, mede dankzij hun beschermde status. Inmiddels zijn er meer dan 5000. Sinds 2020 staat de bever niet meer op de Rode Lijst van bedreigde zoogdieren.

Bevers kunnen grote schade aanrichten aan dijken en zo de veiligheid van het achterland in gevaar brengen. Om dezelfde reden mogen in Limburg, Brabant en Gelderland bevers worden afgeschoten als alle andere maatregelen niet werken.