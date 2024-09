Van 'opt-out' tot uitzonderingsbepaling: asielplannen van het kabinet uitgelegd

Het nieuwe kabinet presenteerde vorige week de uitgewerkte plannen voor het "strengste migratiebeleid ooit". In de Algemene Politieke Beschouwingen van de afgelopen dagen vlogen termen als asielcrisis, opt-out en uitzonderingsbepaling ons om de oren. Maar wat is nu het verschil tussen het uitroepen van een asielcrisis en het invoeren van een asielcrisiswet? De plannen op een rijtje.

1. Asielcrisis

De eerste alinea in het hoofdstuk 'Asielmigratie' in het regeerprogramma luidt: "Activeren van de uitzonderingsbepaling van de Vreemdelingenwet 2000". In die wet staat dat er in "buitengewone omstandigheden" mag worden afgeweken van de regels.

Minister Faber (PVV) wil daar een beroep op doen door de asielsituatie in Nederland als crisis te bestempelen. Net als tijdens de coronacrisis kan het kabinet dan maatregelen nemen zonder die eerst langs de Tweede Kamer te sturen. De Kamer krijgt dan pas later de mogelijkheid om erover te praten.

Het is de vraag of dit juridisch standhoudt. Toenmalig staatssecretaris Van der Burg (VVD) onderzocht in 2022 al of hij aanspraak kon maken op de crisisbepaling uit de Vreemdelingenwet. Zijn conclusie: een beroep doen op buitengewone omstandigheden kan alleen onder strikte voorwaarden, bijvoorbeeld bij een oorlog of ramp. "Er is geen sprake van een buitengewone omstandigheid die de toepassing van het staatsnoodrecht rechtvaardigt", schreef hij aan de Kamer.

Gisteren en eergisteren debatteerde de Kamer over de voornemens van het kabinet en met name dit plan werd fel bediscussieerd. Oppositiepartijen noemden het ondemocratisch om de Tweede Kamer buitenspel te zetten.

Gisteren vroeg de Kamer stukken op over het advies van ambtenaren over het plan. Uit die stukken blijkt dat ambtenaren hebben afgeraden een beroep te doen op een crisistoestand om het asielbeleid door te voeren. "Er is geen sprake van een urgente noodsituatie, maar van een probleem dat al langer speelt. Dat kan ook met gewone wetgeving", luidt het advies.

Bij de oppositie ontstond irritatie omdat veel delen in de stukken die ze ontvingen waren zwartgelakt: