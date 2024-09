Excuses Harrods voor seksueel misbruik door eigenaar Mohamed Al Fayed

Het Londense warenhuis Harrods heeft excuses aangeboden aan de vrouwen die zeggen misbruikt te zijn door oud-eigenaar Mohamed Al Fayed. Twintig vrouwen werkten mee aan de BBC-documentaire Al-Fayed: Predator at Harrods die gisteren werd uitgezonden. Enkelen deden vandaag hun verhaal op een persconferentie.

Vijf van de vrouwen zeggen dat de vorig jaar overleden zakenman hen heeft verkracht. Nog eens acht spreken van seksueel misbruik, inclusief pogingen tot verkrachting. Daarnaast dreigde Fayed dat ze niet naar de politie moesten stappen.

"We zijn totaal geschokt door deze beschuldigingen", reageren de huidige eigenaars van het warenhuis. "We veroordelen dit ten zeerste. We geven toe dat het bedrijf tekortgeschoten is voor personeelsleden die slachtoffer werden en bieden onze oprechte excuses aan."

Het bedrijf, van 1985 tot 2010 eigendom van Fayed, vult aan dat er een compensatieregeling is opgezet om claims zo snel mogelijk af te handelen en de vrouwen lange juridische procedures te besparen. Slachtoffers kunnen zich daarvoor nog steeds aanmelden. "We kunnen het verleden niet veranderen, maar willen nu wel het juiste doen."

Seksspeeltjes

Het is nog niet duidelijk of de vrouwen bereid zijn mee te werken aan de compensatieregeling of toch naar de rechter stappen. Hun advocaten willen niet zeggen of ze ook van plan zijn compensatie uit Fayeds nalatenschap te vragen, "maar we sluiten niets uit".

Fayed is in het verleden vaker beticht van grensoverschrijdend gedrag, maar veel vrouwen durfden pas na zijn dood naar buiten te treden. Fayed overleed vorig jaar op 94-jarige leeftijd. Op de persconferentie zei een van de vrouwen, Natacha, dat Fayed had gedreigd: "Je zult nooit meer in Londen aan de bak komen".

Ze vertelde ook dat ze geregeld tegen haar zin gekust en betast was. Ook werd ze tijdens een werkbezoek bij Fayed thuis ineens geconfronteerd met seksspeeltjes. Ze moest Fayed daarbij letterlijk van zich af schoppen.