Rotterdammer die messteker bij Erasmusbrug uitschakelde: 'Het was hij of ik'

Hij ging kijken of zijn klant veilig was, maar kwam toch terug. "Weet je, die werknemers daar zie ik elke dag. Ik kom er al een jaar, ik zie iedereen openen en sluiten. En ik zag buiten nog ouderen die zich helemaal niet bewust waren van wat er gaande was."

Oogcontact

Omstanders hadden de aanvaller inmiddels in het nauw gedreven en hielden hem op afstand met stoelen en tafels. "Ik zag dat ze hem binnen in een hoek hadden, maar hij wilde naar buiten. Ik stond bij de deur en ik dacht: de enige way is dat je gewoon ter plekke neergaat.

Hij riep van alles, hij was aan het schelden, in het Arabisch denk ik. Ook in mijn gezicht. We keken elkaar in de ogen aan en hij was op dat moment aan het bidden denk ik, tot zijn god. Maar ik zag niets in zijn ogen, er zat geen leven in.

Hij wist wat er ging gebeuren, ik denk dat mijn oogcontact meer dan genoeg was. Het was echt zo'n moment: het was hij of ik, één van ons moest dood. Als ik er weer aan denk, krijg ik gewoon hoofdpijn.

Maar het was daar handelen, dus ik heb hem heel hard moeten slaan. Ik heb 'm wat tikjes moeten geven in het gezicht met een squatstang. Die is gevuld met ijzer."

Iedereen kan een held zijn

Litecia denkt dat mensen veel meer kunnen dan ze denken. "De trigger van een echt gezond en bewust iemand gaat aan, als ze zien dat ze iemand kunnen redden die dat zelf niet kan", zegt hij.

Op de sociale media noemen veel mensen hem een held en ook de politie prijst de omstanders in Rotterdam voor hun heldhaftige optreden. "Ik ga dat straks even allemaal lezen", zegt Litecia. "Ik moet het nog laten bezinken. Normaal zie je het in een actiefilm, zit je met je vrienden te kijken met wat popcorn en bier, maar dit was een real life scene."