Koeman heeft geen plek voor Depay in voorselectie Oranje, ook geen Bijlow

Koeman liet rond die duels in het midden of de 98-voudig international überhaupt nog in aanmerking komt voor het Nederlands elftal, maar roemde de betrokkenheid van Depay, die de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina op de tribune bijwoonde. De bondscoach zette wel een streep door de naar de Saudische competitie vertrokken Steven Bergwijn.

Koopmeiners terug

Teun Koopmeiners, die onlangs Atalanta verruilde voor Juventus, ontbrak tijdens de afgelopen interlands, maar zit nu wel weer bij de 26 namen. Hetzelfde geldt voor Internazionale-verdediger Stefan de Vrij, die wegens een kwetsuur niet beschikbar was.

Nathan Aké (Manchester City), die tegen Duitsland geblesseerd uitviel en nog niet hersteld is, en de eveneens geblesseerde Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion) ontbreken op de lijst. Koeman heeft deze keer slechts drie keepers in de voorselectie opgenomen en dat is ten koste gegaan van Feyenoord-doelman Justin Bijlow.

Nederland speelt op vrijdag 11 oktober in Boedapest tegen Hongarije en op maandag 14 oktober tegen Duitsland. Op vrijdag 4 oktober geeft Koeman zijn definitieve selectie voor die wedstrijden prijs.