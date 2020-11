Basketbalsters kunnen in bubbel reuzenstap zetten naar eerste EK in 31 jaar

Zoals de basketballers van de NBA vier maanden in een volledig afgesloten bubbel in Disney World leefden, doen de Nederlandse basketbalvrouwen dat ook deze week, maar dan in het klein. Samen met de nationale ploegen van Slowakije en Hongarije leeft Oranje in een gecreëerde bubbel in een hotel langs de A4 bij Schiphol.

En dat allemaal speciaal voor de twee EK-kwalificatiewedstrijden aankomende donderdag en zaterdag. Een week waarin Nederland voor het eerst in 31 jaar weer een ticket voor een eindronde kan bemachtigen.

Met de winst op Hongarije in het eerste pouleduel (66-56) heeft de ploeg een reuzenstap gezet naar een nieuwe eindronde. In 1989 speelden de Nederlandse basketbalsters voor het laatst op een EK, met een zesde plaats als resultaat.

De sfeer is ontspannen bij de ploeg. Er heerst vooral blijdschap dat de beslissende kwalificatiewedstrijden gewoon in Nederland gespeeld kunnen worden.