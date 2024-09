Verdachte van steekpartij Erasmusbrug is Amersfoorter, bekende van politie

Volgens de politie gingen meer mensen achter de aanvaller aan. Die omstanders hebben de dader vervolgens vastgehouden, zodat de politie hem kon arresteren. Volgens omroep Rijnmond was het omgekomen slachtoffer een skater. Bij het skateparkje is vanochtend nog wat weggespoeld bloed te zien en wat resten van verbandmiddelen.

Ook bij de ingang van het kunstmuseum Remastered onder de brug lag een grote plas bloed. Twee schoonmaaksters zijn vanochtend druk met het schoonschrobben ervan.

Agenten waren snel aanwezig, zegt de politie. Omdat de man bij zijn arrestatie gewond was geraakt, is hij naar een ziekenhuis gebracht. Vanochtend schijnt de zon weer en is het een mooie ochtend aan de Nieuwe Maas. "Best wel heftig", zegt restaurantmedewerker Anne, "alsof er niets gebeurd is. Bizar."

Burgemeester Aboutaleb

Bij de gemeente Rotterdam is geschrokken gereageerd. Burgemeester Aboutaleb zal vandaag op het steekincident reageren. Aboutaleb werd gisteravond, ten tijde van de aanval, juist gehuldigd, omdat hij na ruim vijftien jaar burgemeesterschap vertrekt. Hij kreeg in de Doelen in Rotterdam een hoge koninklijke onderscheiding: hij is nu Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.