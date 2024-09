'Kans is groot dat pieperaanval oorlogsrecht schendt'

De pieper-aanval valt in oorlogstermen onder targeted killings. Oftewel: het uitschakelen van tegenstanders buiten het slagveld om. Amerika gebruikte die tactiek voor het eerst in de War on Terror die volgde na 9/11. Toen waren het drones die vermeende terroristen doodden in het Midden-Oosten.

Ook destijds woedde de juridische discussie over hoeveel nevenschade in welke situatie acceptabel was. In 2013 verdedigde de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama de methode door zich te beroepen op het recht van zelfverdediging.

Er is geen internationaal verdrag waarin staat of targeted killings mogen of niet. En dat is best problematisch, vindt Geert-Jan Knoops. Het gaat volgens hem om "buitengerechtelijke executies".

Criteria opgesteld

Wel is het zo dat de CIA inmiddels criteria heeft vastgesteld waaraan targeted killings van Amerika moeten voldoen. Zo moet vaststaan dat het doel op een lijst van terreurverdachten staat. Ook moet er geen ander middel zijn om de persoon uit te schakelen, bijvoorbeeld door middel van een reguliere aanhouding en uitlevering. Tot slot moet de aanval proportioneel zijn. Dat wil zeggen, zoals hierboven al genoemd, dat er niet (te) veel nevenschade mag zijn.

Verdere escalatie Midden-Oosten

Of de pieperaanvallen nou wel of niet binnen de grenzen van het oorlogsrecht vallen, zeker is dat ze veel olie gooien op het vuur in het Midden-Oosten. Hezbollah-leider Nasrallah zei in een televisietoespraak dat de explosies "gekarakteriseerd kunnen worden als een oorlogsverklaring". Zijn militante beweging is alleen maar "meer vastberaden" geworden de strijd tegen Israël voort te zetten. Ook Iran zegt dat Israël een "vernietigend antwoord van de as van verzet" kan verwachten.