Opnieuw grote zedenzaak: foto’s en filmpjes van honderden jongens gevonden

De afgelopen maanden heeft een team van vijftien zedenrechercheurs een groot deel van de slachtoffers weten te identificeren. De jongens komen uit heel Nederland.

De politie is nu bezig om een aantal van hen te benaderen. De meeste jongens en hun ouders reageren geschrokken. "Als je altijd in de veronderstelling bent geweest dat je het aan een meisje had gestuurd, kun je je heel erg schamen of boos zijn", aldus Sneeuw.

Van de slachtoffers hoopt het Openbaar Ministerie te horen hoe het contact met de verdachte verliep. "We willen achterhalen hoe hij al die jongens zo ver kreeg", zegt officier van justitie Frank Weijnen van het OM Noord-Holland.

Bovendien is er dus ook een filmpje gevonden waarop de verdachte zelf ontucht pleegt met een minderjarige. Het OM wil daarom nagaan of er sprake is van nog meer fysiek misbruik.

Impact

Het contact met slachtoffers liep via Snapchat, dat gesprekken en beeldmateriaal automatisch wist. De verdachte maakte steeds met een ander toestel opnamen van de toegestuurde filmpjes.

De politie waarschuwt daarom goed op te passen met sociale media. "Kinderen denken vaak dat een foto sturen geen kwaad kan omdat de beelden toch snel weg zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn", zegt teamleider Dennis Sneeuw. "Iemand kan ze vastleggen zonder dat je het door hebt."

Ook de impact van online misbruik mag niet worden onderschat, zegt hij. "We zien vaak dat het als een molensteen bij kinderen om de nek hangt. Er is heel veel schaamte en soms leidt het tot mentale of zelfs fysieke problemen."

De rechter-commissaris bepaalt vandaag of de verdachte uit Enkhuizen langer in voorarrest blijft. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik van een minderjarige en het maken en bezitten van een grote hoeveelheid kinderporno.