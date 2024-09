Kabinet-Schoof slalomt langs problemen, 'verhoudingen coalitie zeer slecht'

Daarna ging het weer over waarom noodwetgeving volgens het kabinet nodig was. Schoof bleef erbij dat de oppositie te vroeg is met kritiek omdat het kabinet er nog niet mee bezig is. Het is niet meer dan een afspraak uit het 'hoofdlijnenakkoord' van PVV, VVD, NSC en BBB die in het regeerprogramma van het kabinet is overgenomen, zei hij.

De urenlange discussie lokte PVV en VVD uit om juist te pleiten voor vaart achter alle asielwetgeving: de noodbepaling uit de Vreemdelingenwet, de tijdelijke asielcrisiswet en alle andere maatregelen uit het regeerprogramma. "We kunnen hier wel tot diep in de nacht over praten, maar kom gewoon snel met deugdelijke wetgeving", zei fractievoorzitter Yesilgöz. "Dan kunnen we daar als Kamer over oordelen."

Ook Wilders wil niets van afzwakking weten. "Ik heb niet de ruggengraat van een banaan", zei hij tegen de camera's in de gangen van de Tweede Kamer. Hij vindt dat het kabinet eerst moet proberen met een juridisch houdbare onderbouwing van de noodwetgeving te komen. "De minister heeft hier nog niet eens de kans voor gehad."

Een motie die het kabinet oproept af te zien van de noodwet haalde geen meerderheid. De oppositiepartijen hoopten misschien stiekem op steun van NSC, maar die vlieger ging niet op. "Goed bestuur is ook afspraken maken en je eraan houden", zei Van Vroonhoven (NSC). "We weten hoe belangrijk dit is voor de heer Wilders."

Premier Schoof vond het vragenvuur over de noodwet neerkomen op een aanval op zijn persoonlijke integriteit: