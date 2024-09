Nederland geeft Indonesië honderden museumstukken terug

Nederland geeft Indonesië 288 culturele objecten uit de Rijkscollectie terug. Ze zijn tijdens de koloniale periode onterecht naar Nederland meegenomen en zijn van culturele betekenis voor Indonesië, meldt het ministerie van Onderwijs.

Het gaat om vier hindoe-boeddhistische beelden die in de eerste helft van de 19e eeuw meegenomen zijn uit Java; 284 objecten als wapens, munten, sieraden en textiel, die in 1906 na een oorlog tegen vorstendommen op Zuid-Bali naar Nederland waren overgebracht.

Ze werden tot nu toe beheerd door het Wereldmuseum, dat meerdere vestigingen en depots heeft in Nederland. Vandaag worden ze in Wereldmuseum Amsterdam overgedragen aan Indonesië.

'Hadden nooit in Nederland moeten zijn'

De teruggave volgt op verzoek van Indonesië en op advies van de Commissie Koloniale Collecties, waarvan Lilian Gonçalves-Ho Kang You voorzitter is. Het is de tweede keer dat een dergelijk advies van deze commissie, die samenwerkte met de Indonesische repatriasi-commissie, wordt opgevolgd.

Cultuurminister Eppo Bruins vindt dat hij niet anders had kunnen besluiten. Hij spreekt van objecten die nooit in Nederland hadden moeten zijn. "In de koloniale periode is er vaak sprake geweest van roof en andere vormen van onvrijwillig bezitsverlies van cultuurobjecten. Teruggave van deze objecten is materieel rechtsherstel."

Vorig jaar werden voor het eerst objecten teruggegeven aan Indonesië en toen ook aan Sri Lanka. De commissie werkt nog aan adviezen over verzoeken van Indonesië en Sri Lanka en ook van Nigeria en India.