Judobond niet verder met coach Purssey na roemloze Spelen zonder medailles

"In de praktijk betekende dat een onbetaalbaar en onhaalbaar systeem dat aantoonbaar niet heeft geleid tot betere prestaties", aldus van der Geest, die zeventien jaar in dienst was van de JBN.

"Je gaat in het judo je tegenstander niet beter maken door met hem te sparren of samen in het krachthonk te staan. Op Papendal heeft iemand als Roy Meijer nooit tegenover Henk Grol gestaan. In het judo moet je elkaar vastpakken, ruiken, overwinnen. Zo word je beter. Maar je wil niet aan je concurrent, met wie je strijdt om een olympisch ticket, laten zien hoe goed je bent."

In een notendop: "De sporters zijn in Papendal de baas geweest over hun eigen project. En dat is gevaarlijk."

Van der Geest pleit voor een terugkeer van het model waarin de beste judoka's bij hun club trainen en elkaar één of twee keer per week treffen bij een centrale training.