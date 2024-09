Saramaccaanse Surinamers 'leren' in Nederland hoe te protesteren tegen ontbossing

Een delegatie van de Saramaccaanse gemeenschap uit Suriname is in Nederland om van Greenpeace te leren hoe zij effectiever kunnen protesteren. De Saramaccaners leven in het binnenland van Suriname.

Ze zetten zich al jaren in om ontbossing en goudwinning in hun leefgebied tegen te gaan. Er zijn al veel protesten in Suriname geweest, maar die leveren niet de gewenste resultaten op.

Noris Bannafoo (31) uit het dorp Baikutu in het district Brokopondo is een van Saramaccanen die hopen te leren van de milieuorganisatie. "Greenpeace is een grote organisatie en heeft ervaring in het demonstreren waar we van kunnen leren. We lopen nu mee en schuiven aan bij meetings om te kijken hoe ze verschillende demonstraties organiseren. In Suriname zijn weinig organisaties waar we op deze manier kunnen leren demonstreren."

Volgens Bannafoo heeft de ontbossing invloed op hun voedselvoorraad in de dorpen. "Onze kostgronden worden geplunderd door dieren."