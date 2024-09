Priske strijdbaar na grote nederlaag Feyenoord en complimenteus over debutant Hwang

Hwang zelf toonde zich in zijn reactie bescheiden en professioneel. In foutloos Engels stond de Zuid-Koreaanse aanwinst de media te woord. Na bijzondere omzwervingen via Canada, Rusland, Griekenland en Servië is de bijna 28-jarige middenvelder nu neergestreken in Rotterdam-Zuid.

"Dit is een moeilijk resultaat om te slikken, maar ik ben blij dat ik mijn debuut heb gemaakt in dit stadion met deze geweldige fans", zegt Hwang. "Sorry aan de fans die zijn gekomen om ons te supporten. In de volgende wedstrijden zullen we het zeker beter doen. Blijf ons aanmoedigen, we zullen het terugbetalen."

Fouten tegen topteams

Over de wedstrijd is de middenvelder duidelijk. "Als je in de eerste helft met 0-4 achter staat, kun je het niet hebben over tactieken. We hadden mentaal beter moeten en kunnen zijn vandaag. Ik heb vorig jaar Champions League gespeeld en veel dingen geleerd. Bijvoorbeeld dat je op dit niveau niet zulke fouten tegen topteams kunt maken. Dan killen ze je..."