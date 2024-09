Medewerker basisschool Helmond opgepakt na melding over seksueel misbruik

De politie heeft in een zedenzaak een 25-jarige man opgepakt, die tot voor kort op een basisschool in Helmond werkte. Bij de politie kwam vrijdag een melding binnen dat hij een minderjarig meisje seksueel zou hebben misbruikt.

De precieze omvang van de zaak is nog onduidelijk, meldt het Openbaar Ministerie. Wel is bekend dat meerdere ouders meldingen hebben gedaan over de leerkrachtondersteuner. In het onderzoek dat is gestart naar de man zijn 'gegevensdragers' in beslag genomen, dat kunnen bijvoorbeeld usb-sticks of harde schijven zijn.

Volgens Omroep Brabant gaat het om kindcentrum Mondomijn in Helmond. De omroep schrijft dat de man daar al jaren werkte met kinderen tussen de 7 en 12 jaar. De zaak zou aan het licht zijn gekomen nadat een leerling thuis had verteld wat ze had gezien.

Non-actief

Eerder deze week werd al gemeld dat een onderwijsassistent op de bassischool op non-actief was gesteld. Toen werd er nog gesproken over grensoverschrijdend gedrag, nu is dat veranderd in seksueel misbruik.

Volgens het OM verleent de basisschool alle medewerking. De politie heeft nauw contact met de ouders die meldingen hebben gedaan over de medewerker.