Tsjetsjeense leider Kadyrov klaagt dat Musk zijn Cybertruck heeft uitgezet

De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov zegt dat Elon Musk zijn Cybertruck op afstand heeft uitgezet. Hij schrijft op Telegram het onfatsoenlijk te vinden van de fabrikant van Tesla en Cybertruck.

Beelden van de Tsjetsjeense leider in de auto gingen eerder nog de wereld over. Kadyrov deelde een video van zijn Cybertruck waar een machinegeweer op was gemonteerd. Hij zegt dat het voertuig is ingezet in Oekraïne.

Musk ontkent

Kadyrov, bondgenoot van Poetin, had eerder Musk bedankt voor de wagen. Musk had toen op X boos ontkend: "Ben je echt zo achterlijk dat je denkt dat ik een Cybertruck aan een Russische generaal heb geschonken?"

Ramzan Kadyrov leidt al 15 jaar de Tsjetsjeense Republiek met harde hand. Eerder bedreigde hij mensenrechtenactivisten en journalisten. Hij zou ze willen vermoorden en onthoofden.