Dode na steekpartij bij Erasmusbrug, 'verdachte riep Allahoe akbar'

Bij een steekpartij bij het Willemsplein in Rotterdam is iemand om het leven gekomen. Een tweede persoon en de vermoedelijke dader zijn gewond geraakt. Getuigen verklaarden tegenover de politie dat de verdachte 'Allahoe akbar' riep tijdens het incident.

De verdachte is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Ook de andere gewonde is naar het ziekenhuis gebracht.

Vlak bij Erasmusbrug

De steekpartij was vlak bij de Erasmusbrug. Getuigen zijn opgevangen. De politie geeft nog geen verdere details over de toedracht van het incident.

Ook aan de NOS melden getuigen dat de man 'Allahoe akbar' riep.

Tegen de Telegraaf zeggen getuigen dat de man er duidelijk op uit was veel slachtoffers te maken. Volgens de krant had hij twee grote messen en stak hij in op willekeurige slachtoffers.

Sportinstructeur overmeesterde de verdachte

Een 32-jarige sportinstructeur die onder de brug les aan het geven was, wist de man te overmeesteren voordat de politie kwam. "Ik zag dat een man met twee lange messen een jonge gast aan het steken was", vertelt hij. "Ik heb ze uiteindelijk af weten te pakken."

"Ik ging eerst kijken of mijn klant veilig was, toen rende ik met een stok die ik gebruik voor het sporten naar hem toe. Die knakte ik zodat ik er twee had. Toen had ik hem. Nu kan ik lachen, maar het was schrikken."

De sportinstructeur over zijn ingrijpen: