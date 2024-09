Benfica wint eerste Champions League-duel van Rode Ster na goal Kökçü

Benfica heeft de eerste wedstrijd in de Champions League gewonnen. De Portugese club won in Belgrado met 1-2 van Rode Ster.

Al vroeg in de wedstrijd nam Benfica de touwtjes in handen. Het elftal, met onder anderen Orkun Kökçü (ex-Feyenoord) en Vangelis Pavlidis (ex-AZ) in de basis domineerde het eerste half uur.

Het eerste doelpunt kon dan ook niet uitblijven. Na een goede actie van Ángel di Mariá kwam de bal uiteindelijk bij Kerem Aktürkoğlu terecht, die de 0-1 al in de negende minuut binnentikte.

Prachtgoal Kökçü

De 0-2 was een heel fraaie. Na een half uur kreeg Kökçü een vrije trap mee, die hij zelf graag wilde nemen. Naast hem stond Di Mariá, maar de 23-jarige geboren Haarlemmer eiste de bal op, hield zijn hoofd koel en krulde de bal knap in de rechterhoek.