Barcelona verliest na vroege rode kaart in Monaco, Kökçü scoort voor winnend Benfica

Barcelona had het vanaf het eerste fluitsignaal in het ministaatje lastig met het hoge tempo van de Monegasken. Oud-Liverpoolspeler Takumi Minamino was zeer behendig in de kleine ruimte en zorgde voor veel gevaarlijke momenten.

Vroege rode kaart Barcelona

Bij één van die momenten ging Éric Garcia, als controlerende middenvelder opgesteld, in de fout. Keeper Marc-André ter Stegen speelde hem risicovol aan, waarna Garcia zich liet aftroeven door Minamino. De Japanner veroverde de bal en was op weg naar de goal, tot Garcia hem naar de grond trok.

Scheidsrechter Allard Lindhout aarzelde geen moment en gaf Garcia een directe rode kaart. Barcelona moest na tien minuten al verder met tien man. Nog geen zes minuten later benutte Monaco het overwicht. Maghnes Akliouche scoorde een indrukwekkend doelpunt na een fraaie soloactie: 1-0 voor de thuisploeg.

Lamine Yamal neemt Barça op sleeptouw

Maar met Lamine Yamal als tegenstander kun je nooit verzwakken als ploeg. Heel even gunde Monaco-linksback Vanderson de tiener wat ruimte, die daar direct gebruik van maakte. Eén kapbeweging naar binnen, gevolgd door een strak schot in de korte hoek en de 1-1 was alweer een feit.

De zeventienjarige Lamine Yamal was daarmee de op een na jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League. Eén Barcelona-talent was nóg jonger: in 2019 scoorde de toen eveneens zeventienjarige Ansu Fati tegen Inter Milaan.