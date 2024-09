Tennisster Hartono door naar kwartfinales in Hua Hin na meerdaagse partij

Arianne Hartono heeft voor de derde keer in haar carrière de kwartfinales van een WTA-toernooi bereikt. In het Thaise Hua Hin versloeg de nummer 180 van de wereld de Chinese Xinyu Gao met 6-1, 4-6, 6-2.

Hartono moest zich kwalificeren voor het hoofdtoernooi en dat gold ook voor Gao, de nummer 185 van de wereld.

De partij tussen de twee nam meerdere dagen in beslag. Vanwege de regen werd het spel woensdag na drie games al afgebroken. Een dag later had Hartono de eerste set al rap binnen door direct vier games op rij te winnen.

De geboren Groningse bleef de backhand bestoken van Gao, maar de Chinese vond een antwoord en won de tweede set. In de derde set sloeg Hartono toe bij 2-2 en ruim na middernacht had ze de winst binnen, waardoor de kwartfinales nu wachten.