Duitsland overweegt steun aan Volkswagen

De Duitse regering overweegt steun voor autofabrikant Volkswagen, zegt vicekanselier en minister van Economische Zaken Robert Habeck. "Volkswagen is van cruciaal belang voor Duitsland", aldus Habeck. Om wat voor steunpakket het gaat is nog niet bekend.

Bij Volkswagen, waar ook de merken Audi, Skoda en Seat onder vallen, werken in Duitsland bijna 300.000 mensen, maar omdat het bedrijf zwaar te lijden heeft onder hoge kosten, lage productiviteit en harde competitie, wil de leiding vanaf juli volgend jaar personeel ontslaan en mogelijk zelfs fabrieken sluiten.

Hoeveel banen er precies op de tocht staan is niet bekend. Volgens het Duitse tijdschrift Manager Magazin gaat het om zo'n 30.000 banen, wat neer zou komen op bijna een kwart van alle banen bij Volkswagen in het land.

De minister wilde niet op die aantallen reageren.

Problemen na coronacrisis

Volkswagen is de verkoopdip als gevolg van corona niet te boven gekomen. De prijzen van energie en staal zijn weliswaar weer gedaald, maar met name in Duitsland kampt het bedrijf met hoge loonkosten. De 296.134 mensen die in Duitsland werken vormen bijna de helft van het totale personeelsbestand.

Daarnaast heeft het bedrijf moeite om de concurrentie op het gebied van elektrisch rijden aan te gaan. Er komen niet alleen meer elektrische auto's uit China naar Europa; andersom lukt het Volkswagen ook minder goed dan een paar jaar geleden om auto's aan de Chinezen kwijt te raken.