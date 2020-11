Depay steekt geblesseerde Van Dijk hart onder riem: 'Weet hoe moeilijk het is'

Depay sprak met Van Dijk over blessure: 'Ik weet hoe het voelt en hoe moeilijk het is' - NOS

Dat ook Van Dijk op zijn oude niveau zal terugkeren, lijdt voor Depay geen twijfel. "Virgil is een van de belangrijkste mannen op het veld en ook daarbuiten. Het is heel erg zuur dat het gebeurd is, maar ik weet dat hij mentaal sterk is en dat dit hem sterker gaat maken."

Met een goed gevoel heeft Memphis Depay zich maandag gemeld bij het Nederlands elftal. Dit weekend won hij namelijk met zijn club Olympique Lyonnais de derby tegen Saint-Étienne (2-1). "Dat weegt zwaar in Frankrijk en het is altijd lekker om na zo'n wedstrijd binnen te komen. Het gevoel is goed", aldus Depay, die de hele wedstrijd speelde.

Als ervaringsdeskundige heeft Depay Van Dijk ook advies gegeven. "Het is zoeken in het begin. Je probeert het beste voor jezelf te regelen. Er komt veel van buiten op je af. Je moet daar de rust in vinden en je keuzes maken. Ik heb gezegd dat hij moet doen wat voor hem goed voelt en dat heeft hij gedaan."

Depay vanaf links?

Door het wegvallen van Van Dijk zal Depay nog meer dan voorheen als een van de dragende en leidende spelers worden gezien bij Oranje. In dat besef reageert hij ook op vragen over de mogelijke tactiek en opstelling van het team. De suggestie dat Luuk de Jong vanwege zijn goede prestaties bij Sevilla mogelijk het beste in de spits kan staan en hijzelf daardoor aan de linkerkant zal moeten spelen, kan bij Depay op begrip rekenen.

"Als ik speel wil ik mij altijd van mijn beste kant laten zien. Als dat in de spits is, is dat in de spits en als ik links moeten spelen doe ik dat. Ik heb wel een bepaalde rol gekregen waar ik mij lekker bij voel. Als ik dat hetzelfde kan invullen aan de linkerkant en we krijgen dan hetzelfde rendement, zie ik geen problemen."