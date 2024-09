'Met de pieper- en portofoonexplosies wil Israël reactie Hezbollah uitlokken'

Een Hezbollah-functionaris zegt tegen persbureau AP dat de partij piepers die explodeerden ergens in de afgelopen maanden is aangeschaft. Volgens de Amerikaanse krant The New York Times, die sprak met bronnen bij inlichtingendiensten, was het Hongaarse bedrijf dat de piepers verkocht aan Hezbollah, een dekmantel van Israël.

Hoe de apparaatjes tegelijkertijd konden ontploffen, is nog onduidelijk. Deskundigen zijn het er over eens dat het een uiterst complexe operatie moet zijn geweest. Door die complexiteit wijzen de experts naar de Israëlische inlichtingendienst Mossad.

"Met deze aanvallen is de angst voor de lange arm van de Israëlische geheime dienst weer hersteld", zegt Marc Polymeropoulos, oud-officier bij de Amerikaanse geheime dienst CIA. Doordat de Mossad de Hamas-aanslagen van 7 oktober niet wist te voorkomen, kreeg de reputatie van de dienst een grote deuk. "Maar door de pieperaanslag zullen Hezbollah-strijders nu weer over hun schouder gaan kijken."

Voor de CIA voerde Polymeropoulos vergelijkbare missies uit. De pieperoperatie noemt hij "indrukwekkend". "Je zou de contraspionage van Hezbollah veel hoger inschatten."

Pakt Israël door?

Hezbollah heeft tijd nodig om te herstellen voordat het tot een vergeldingsactie kan overgaan, en dat creëert weer kansen voor Israël, zegt Hage Ali. "De grote vraag is of Israël gebruik zal maken van deze window of opportunity om aan te vallen. Er is een mogelijkheid dat ze geen oorlog willen, maar aan de andere kant: waarom zouden ze niet doorpakken na het uitdelen van zo'n harde klap?"

Volgens de Hezbollah-expert probeert Israël een reactie uit te lokken om vervolgens een grootschalige aanval in Libanon te kunnen rechtvaardigen. "Hezbollah heeft deze route tot nu toe vermeden en ik denk dat ze dat zullen blijven doen. Hezbollah is als groep volwassener geworden in de afgelopen decennia. Ik denk dat ze zullen wachten tot na de Amerikaanse verkiezingen, voordat ze in actie komen."