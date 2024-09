KNVB en NOC*NSF sturen 'dringende oproep' naar Kamer om btw-verhoging: 'Zeer bezorgd'

De KNVB, het NOC*NSF en POS (Platform Ondernemende Sportaanbieders) hebben een brief met daarin een "dringende oproep" verstuurd naar de Tweede Kamer. De sportorganisaties hopen dat de voorgenomen btw-verhoging op sport kan worden teruggedraaid.

"Nederland verliest met deze maatregel. We zijn zeer bezorgd over de btw-verhoging op sport", schrijven de opstellers van de brief. Het btw-tarief op bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportschool of golfclub zou worden verhoogd van 9 naar 21 procent.

"Deze maatregel dreigt verstrekkende gevolgen te hebben voor onze samenleving, sportondernemers én sportverenigingen die te maken hebben met ondernemende sport en ondermijnt de positieve impact van sport op de gezondheid en welzijn van mensen", schrijven de organisaties.

Al langer punt van zorg

Het is niet de eerste keer dat sportorganisaties aan de bel trekken. In juli waarschuwden ze al dat een btw-verhoging uiteindelijk meer zal kosten dan opleveren voor Nederland.

De briefschrijvers van de KNVB, het NOC*NSF en POS stellen dat zeven miljoen Nederlanders "die een btw-belaste sport beoefenen" geraakt zullen worden en dat 12 procent van de Nederlanders verwacht minder te gaan sporten, wat neerkomt op 1,8 miljoen mensen.

Verder wordt de vrees uitgesproken dat er zo'n 7.000 zwemdiploma's minder behaald zullen worden en dat minder mensen sportwedstrijden zullen bezoeken.