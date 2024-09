Opnieuw explosies in centrum Keulen, politie verdenkt Nederlandse drugsbendes

Deze week is het centrum van Keulen opnieuw opgeschrikt door explosies. Gisterochtend vroeg was er een ontploffing bij een kledingwinkel in de Duitse stad. Maandag was er een explosie bij een discotheek, waarbij iemand lichtgewond raakte. Eind juni waren er in de regio ook al explosies.

De politie meldt dat beide ontploffingen eenzelfde patroon volgden. Rond 06.00 uur werd er een tas voor de panden neergezet, kort daarna ontploften de explosieven.

Michael Esser, hoofd criminaliteit bij de politie van Keulen, zei op een persconferentie dat er een duidelijke connectie is met Nederland. "Explosies als waarschuwing of beschietingen van huizen zijn daar al orde van de dag. Het verband met Nederlandse criminelen kan worden gelegd door de huidige bevindingen."

De verdachte achter de ontploffing bij de discotheek zou vanuit Nederland naar Keulen zijn gereden, daar de tas hebben neergezet en vervolgens weer vertrokken zijn. Er wordt nu internationaal naar de dader gezocht.

Gestolen lading

De laatste tijd krijgt de deelstaat Noordrijn-Westfalen vaker te maken met explosies en geweld. Zo was er eind juni een gijzeling in Keulen, en kwam in Solingen een 17-jarige Nederlandse jongen om het leven bij een explosie die hij vermoedelijk zelf had veroorzaakt. Toen werd er door de lokale autoriteiten ook al een link gelegd met drugscriminelen uit Nederland.

De omroep WDR schrijft dat een gestolen lading van 300 kilo cannabis de oorzaak is van al het geweld. Duitse drugscriminelen zouden die lading hebben gestolen van een Nederlandse bende.

Mogelijk meer explosies

De politie houdt rekening met de mogelijkheid van meer geplande explosies. De mensen die waarschijnlijk het doelwit waren van de aanvallen, zwijgen, zei Esser. "Zolang we niet precies weten waar de aanvallen precies op gericht waren, moeten we ervan blijven uitgaan dat er nieuwe aanvallen kunnen plaatsvinden."

De politie voert extra identiteitscontroles uit in Keulen en het publiek wordt opgeroepen om informatie met de politie te delen.