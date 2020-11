Morgen 'minitop' over jihadistisch terrorisme in EU

Europese leiders praten morgen over de recente jihadistische aanslagen in de EU. Deelnemers van de 'minitop' zijn EU-president Michel, voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen en de leiders van Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland.

Ze hopen een antwoord te vinden op het geweld van de afgelopen tijd. De Oostenrijkse bondskanselier Kurz pleit voor een robuust plan om jihadisten als die van de aanslag in Wenen aan te pakken. Het beveiligen van de EU-grenzen speelt daarbij een rol, zegt hij. Eerder pleitte de Franse president Macron ook voor betere grensbewaking.

Aanslagen in meerdere steden

Meerdere EU-lidstaten werden onlangs getroffen door terrorisme. Zo werd in Frankrijk docent Samuel Paty door een extremistische moslim onthoofd in een voorstad van Parijs. De leraar had spotprenten van de profeet Mohammed in de klas laten zien. In een kerk in Nice vielen drie doden bij een mesaanval. In oktober stak een veroordeelde islamist twee mensen neer in Dresden.

In Wenen vielen een week geleden vier doden en meer dan twintig gewonden toen een aanhanger van IS op meerdere plekken om zich heen schoot.

De slachtoffers van deze aanslag werden vandaag herdacht in de Oostenrijkse hoofdstad. EU-president Michel legde een krans en ook bondskanselier Kurz was aanwezig bij de ceremonie in het centrum van de stad. Michel pleitte na de herdenking voor de oprichting van een Europees opleidingsinstituut voor imams om moslimextremisme tegen te gaan.