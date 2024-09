Adviseurs kabinet kraken voornemen kabinet: gebruik geen noodwet voor asiel

In een ander stuk adviseren ambtenaren spoedwetgeving in te zetten in plaats van de noodgreep die het kabinet nu voorstaat. In het stuk schrijven adviseurs, onduidelijk van welk ministerie, dat voor de rechtvaardiging van noodwetgeving "onvoorspelbare, niet te beïnvloeden en externe factoren of gebeurtenissen" nodig zijn.

Het kabinet wil een deel van de Vreemdelingenwet buiten werking stellen door een crisis uit te roepen. Het wil dan komen met noodwetgeving, zonder die in eerste instantie voor te leggen aan het parlement.

Met een asielcrisiswet wil het kabinet de Spreidingswet intrekken, een beslisstop op asielaanvragen invoeren, de opvang versoberen en regelen dat mensen zonder recht op verblijf desnoods gedwongen worden uitgezet.

Gisteren leidde het voornemen van noodwetging tot veel kritiek van oppositiepartijen, die vinden dat de Tweede Kamer dan buitenspel wordt gezet, omdat er alleen nog achteraf iets aan gedaan kan worden. Dat de ambtenaren, als adviseurs van het kabinet, dat ook blijken te vinden, zet het debat op scherp.