Man en vrouw uit Breda opgepakt voor handel in zeer dodelijke drugs nitazenen

De politie heeft een man en een vrouw uit Breda aangehouden in verband met de vondst van "supergevaarlijke" nitazenen. Dat zijn extreem sterke pijnstillers. Een minieme hoeveelheid kan al dodelijk zijn.

De aanhoudingen volgen nadat in maart duizend pillen werden gevonden in een postsorteercentrum in Delft. Die pillen hadden de Verenigde Staten als bestemming.

Niet eerder werd in Nederland zo'n grote hoeveelheid nitazenen aangetroffen. De politie denkt dat de twee verdachten uit Breda de pillen op de post hebben gedaan.

Supersterk

Het middel is tien tot vijftig keer sterker dan fentanyl, de beruchte pijnstiller die in de VS leidde tot een drugscrisis met honderdduizenden overdosisdoden. Het middel duikt steeds vaker op in Europa. In het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen jaar ongeveer driehonderd doden gelinkt aan nitazenen.

Nieuwsuur reisde af naar het Verenigd Koninkrijk, en sprak daar onder meer met de verslaafde Steve. Hij ontsnapte meerdere keren aan de dood en is ervan overtuigd dat nitazenen daarmee te maken hadden: