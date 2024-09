Verstappen denkt in Singapore niet aan winnen: 'Norris verslaan, is belangrijker'

Verstappen had zich vooraf al verzoend met een Bakoe-bijrol. "Ik wist tijdens de kwalificatie al dat het een lastig verhaal zou worden omdat we aanpassingen hadden gedaan die averechts werkten. Het pakte gewoon negatief uit. En die veranderingen mag je niet terugdraaien, dus dan zit je er in de race mee opgescheept. Maar het positieve is dat we in Azerbeidzjan hebben geleerd wat we niet moeten doen."

Een andere meevaller was het optreden van teamgenoot Sergio Pérez, die lang meestreed om de overwinning, tot hij samen met Carlos Sainz hard van de baan klapte. "'Checo' zat er goed bij en dat is bemoedigend. Het gaat de goede kant op. We begrepen heel lang niet wat het grote probleem met onze auto was. Inmiddels weten we dat wel. Alleen nu moeten we doorontwikkelen en de goede stappen zetten."

Minder stuiteren

Welke stappen dat exact zijn, blijft onduidelijk. Details worden niet gedeeld, maar de hoofdlijnen die Verstappen schetst, zijn helder. "Minder stuiteren en de auto meer onder controle houden, vooral in de langzame bochten. Zorgen dat hij rustiger ligt. Dat zou al veel helpen en ons leven makkelijker maken."