Neergestorte Britse bommenwerper WO II wordt uit bos Dronten gehaald

De gemeente Dronten werkt mee aan de berging van de resten van een Britse bommenwerper die daar in de Tweede Wereldoorlog is neergestort en in een bos is beland. Mogelijk horen de resten bij een geschutskoepel die ruim zestig jaar geleden in de omgeving is gevonden. De stoffelijke resten die toen in de koepel werden gevonden, zijn nooit geïdentificeerd.

In 2022 werden in het Van Veldhuizenbos metaalresten en een band gevonden. Defensie voerde tussen december 2022 en juni 2023 drie bodemonderzoeken uit. Ter plekke werden ook scherven van vliegtuigbommen gevonden.

Uit onderzoek blijkt dat het waarschijnlijk gaat om een Lancaster-bommenwerper. Volgens Defensie tonen de brokstukken aan dat het Britse toestel vermoedelijk op weg naar Duitsland met lading aan boord is neergestort.

Omgeving afgezet

Omdat er naast metaalresten en bomscherven ook zogeheten "ontplofbare oorlogsresten" zijn gevonden, is de omgeving uit voorzorg afgezet. Volgens de gemeente is er geen direct gevaar, maar vanwege de veiligheid blijft het gebied afgezet totdat de resten zijn geborgen. Dat moet in het najaar van 2025 gebeuren, meldt Omroep Flevoland.

De stoffelijke resten in de geschutskoepel werden in 1959 al gevonden. Het slachtoffer kon toen niet worden geïdentificeerd en werd als 'Unknown Airman' begraven op een militaire begraafplaats in Nijmegen. Op de crashlocatie staat nu ook een herdenkingspaal.

Identiteit 'Unknown Airman'

Mogelijk horen de recent gevonden resten bij hetzelfde vliegtuig als de geschutskoepel. Dat kan pas met zekerheid gezegd worden als de resten zijn geborgen en het identificatienummer van het vliegtuig bekend is.

"Daarmee komen we ook een stap dichterbij de identiteit van de 'Unknown Airman' en krijgen de nabestaanden hopelijk de gelegenheid om tot een waardige afsluiting te komen", schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. "Gezien de speciale band die de gemeente Dronten heeft met de airgunners werken we hier graag aan mee."

Laatste luchtschutter

Bij de dodenherdenking in Dronten waren altijd zogenoemde airgunners aanwezig. Inmiddels is de laatste luchtschutter overleden. Hij was volgens Omroep Flevoland tot 2022 een vaste gast bij de herdenking.

De berging zal naar verwachting zes weken duren en kost in totaal 800.000 euro. Het Rijk draagt via het Nationaal Programma Berging Vliegtuigwrakken 750.000 euro bij. De overige 50.000 euro wordt door de gemeente betaald.