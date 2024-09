EU keert opnieuw 160 miljoen euro uit aan Oekraïne voor herstel stroom

De Europese Unie keert 160 miljoen euro extra aan Oekraïne uit voor hulp bij herstel van de stroomvoorziening en verwarming. Dat heeft voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie bekendgemaakt. Een deel van het geld wordt gebruikt om het energienetwerk in het land minder kwetsbaar te maken.

De afgelopen maanden is een stroomtekort in Oekraïne ontstaan. Dat komt door de aanhoudende grootschalige Russische aanvallen op het elektriciteitsnet. Door de aanvallen moest Oekraïne het stroomgebruik al terugdraaien. In meerdere regio's is sprake van een noodstop, waarbij tussen 21.00 uur en 23.59 uur geen stroom is. Ook in de hoofdstad Kyiv zitten inwoners en ondernemers geregeld in het donker.

Ook andere voorzieningen voor warmte zijn vernietigd. Oekraïne importeerde al elektriciteit uit Europese buurlanden, maar dat bleek niet genoeg te zijn voor het hele land. Rusland noemt de energiecentrales een legitiem militair doelwit. Andersom valt Oekraïne ook doelen in Rusland aan met stroomuitval als gevolg.

Huizen verwarmen

Met de 160 miljoen euro kan Oekraïne onder meer de elektriciteitscentrales opnieuw opbouwen en zonnepanelen en windmolens plaatsen. De laatste twee zijn volgens het Internationaal Energieagentschap nodig om goed om te gaan met de schaarse energie. Het geld is ook bedoeld om scholen, ziekenhuizen en huizen te verwarmen.

De EU heeft volgens persbureau ANP inmiddels 2 miljard euro uitgegeven om de Oekraïense energievoorzieningen weer op gang te krijgen.